Público britânico quer rever Abba nos palcos, diz pesquisa

PRS for Music, a organização que recebe royalties em nome de compositores e escritores, disse que um quarto das 1.500 pessoas entrevistadas é a favor de um reencontro do Abba.

Em segundo lugar ficou o The Police, seguido do Pink Floyd e The Smiths, empatados na terceira posição.

O Abba, composto por Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Agnetha Faltskog, realizou sua última apresentação em 1982.

Veja a seguir a lista dos 10 grupos que o público britânico gostaria de rever nos palcos:

1-ABBA (25 por cento)

2-The Police (13%)

3-Pink Floyd (11%)

4-The Smiths (11%)

5-Oasis (10%)

6-The Jam (9%)

7-Dire Straits (8%)

8-The Clash (6%)

9-Spice Girls (4%)

10-Sex Pistols (3%)

(Reportagem de Mike Collett-White)