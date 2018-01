Public Enemy faz show em São Paulo neste sábado

O som do rap americano do Public Enemy vai inaugurar o espaço de shows do Clube de Regatas do Tietê neste sábado, 18, às 15h. A convite da Prefeitura de São Paulo, o trio nova-iorquino desembarca na capital para apresentação gratuita na zona norte.

Sucesso de público dos anos 1980, o grupo toca um rap militante com mensagens sociais e políticas. Em 2011, o trio composto por Chuck D, Flavor Flav e DJ Lord participou do festival Black na Cena no Brasil.

A apresentação do Public Enemy será a primeira no espaço após a última reforma, finalizada no mês passado. Sob controle da Prefeitura desde 2012, o local passou a ter capacidade para receber 40 mil pessoas em uma área de 20 mil m², com áreas de gramado sintético.

PUBLIC ENEMY

Clube Tietê. Avenida Santos Dumont, 843. 3627-8652. Sábado, 18 de outubro, 15h.

Gratuito.