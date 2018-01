Psy supera 100 milhões de visualizações com clipe de 'Hangover'

O cantor sul-coreano Psy, compositor do sucesso Gangnam Style, cujo vídeo tem o recorde absoluto de visitas no YouTube, superou as 100 milhões de reproduções no site de vídeos. A canção responsável por esse feito é Hangover, cantada com o rapper americano Snoop Dogg.

O novo hit de Psy, cujo título significa "ressaca" em inglês, tinha em torno de 100,5 visualizações às 10h30 de Quinta-feira (17), quase um mês e meio depois do lançamento do single, no início de junho.

Hangover apresenta de forma cômica, como seus outros êxitos virais, uma crítica social que aborda, neste caso, a cultura do álcool arraigada na Coreia do Sul, onde é comum que colegas de escritórios se encontrem depois do trabalho para beber até perder a noção.

Ainda que Hangover já seja o clipe mais popular do ano na Coreia do Sul até agora, é difícil que ele consiga repetir ou superar o sucesso de Gangnam Style, o vídeo mais visto na história do YouTube, com mais de 2 bilhões de visitas.