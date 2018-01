Próximo single do Coldplay terá download gratuito

A banda britânica Coldplay anunciou em seu Web site que vai distribuir gratuitamente pela Internet o primeiro single de seu álbum novo. Uma nota postada no site www.coldplay.com diz que os fãs poderão descarregar o single Violet Hill, do álbum Viva La Vida or Death And All His Friends, gratuitamente por uma semana, a partir das 8h15 (horário de Brasília), desta da terça-feira, 29. O álbum será lançado pela Capitol Records em 17 de junho. A banda também anunciou que fará dois shows com entrada gratuita: um na Brixton Academy, em Londres, em 16 de junho, e outro no Madison Square Garden, em Nova York, em 23 de junho. No site do grupo há dicas de como conseguir ganhar um ingresso. Viva La Vida or Death and All His Friends tem dez faixas. Confira: 1. Life In Technicolor 2. Cemeteries Of London 3. Lost! 4. 42 5. Lovers In Japan/Reign Of Love 6. Yes 7. Viva La Vida 8. Violet Hill 9. Strawberry Swing 10. Death And All His Friends Marketing A novidade é a mais recente tentativa dos músicos de conquistar fãs e exposição na mídia com a ajuda de novas iniciativas de marketing. No ano passado Prince entregou seu álbum Planet Earth gratuitamente, como encarte de um jornal semanal. Com isso, irritou as lojas varejistas de música e a gravadora, que tinham um acordo para distribuir o álbum. Uma versão em vinil de sete polegadas de Violet Hill também será distribuída gratuitamente na capa do semanário musical NME em 7 de maio. A banda Radiohead encabeçou as paradas de álbuns na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos depois de ter inicialmente oferecido aos ouvintes a chance de pagar o que quisessem para descarregar o álbum In Rainbows. Enquanto as bandas procuram novas maneiras de vender sua música e manter contato com seus fãs, especialmente pela Internet, as gravadoras se esforçam para não ter prejuízos. Por causa das mudanças no setor, elas perderam vários artistas e bandas importantes com os quais trabalhavam.