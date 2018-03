Próximo álbum de Elvis Costello não sairá no formato de CD Por Jonathan Cohen NOVA YORK (Billboard) - Curiosamente intitulado Momofuku, o próximo álbum solo gravado em estúdio por Elvis Costello sairá no dia 22 de abril e será lançado somente em vinil, com um código para o download digital do disco incluído no pacote. Por enquanto não há mais detalhes sobre o lançamento pelo selo Lost Highways, que segue The Delivery Man, de 2004, álbum que marca a estréia de Costello nessa gravadora com a sua banda the Imposters. Depois disso, Costello gravou The River in Reverse com o pianista Allen Toussaint e supervisionou a primeira onda de relançamentos de seus álbuns pela Universal. O mais recente destes, This Year's Model, foi lançado em 4 de março. Costello abrirá os shows da turnê de verão da banda The Police na América do Norte, que começa no dia 10 de maio. Antes, em 22 de abril, Costello inicia uma turnê própria em Memphis.