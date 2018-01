Próxima homenageada do VMA, P!nk lança clipe de 'What About Us'

A cantora amricana P!nk lançou nesta quarta-feira, 16, seu novo clipe, What About Us. O vídeo traz uma grande quantidade de cenas bem coreografadas, além de um tom bem político.

O clipe começa e termina com o áudio de um discurso sobre direitos humanos. "O Governo existe para proteger os nossos direitos", diz a voz ao fundo.

O novo clipe de P!nk chega um dia após a cantora ser anunciada como a grande homenageada da edição 2017 da premiação Video Music Awards. Na cerimônia de 27 de agosto, P!nk receberá o prêmio Michael Jackson Vanguard pelos clipes marcantes da sua carreira.

What About Us é a primeira música de trabalho do próximo disco de P!nk, Beautiful Trauma, o primeiro álbum de estúdio de P!nk desde Truth About Love (2012), que será lançado em 13 de outubro.