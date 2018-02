Próxima festa do Grammy já tem data: 26 de janeiro de 2014

A 56ª edição do Grammy será realizada no dia 26 de janeiro de 2014, informou nesta segunda-feira, 13, em comunicado, a Academia de Gravação dos Estados Unidos, entidade que organiza a premiação de maior relevância da indústria da música.

Além disso, o comunicado antecipa que a edição 57 vai acontecer em 8 de fevereiro de 2015.

As duas cerimônias, que serão transmitidas ao vivo pelo canal CBS, voltarão a ser realizadas no pavilhão Staples Center, de Los Angeles, a sede habitual dos últimos anos.

A 56ª edição do Grammy premiará as músicas lançadas entre os dias 1 de outubro de 2012 e 30 de setembro de 2013.

A festa anterior, realizada no último mês de fevereiro, viu o triunfo de Babel, dos britânicos Mumford & Sons, como o Melhor Álbum do Ano. Já a banda de rock The Black Keys conquistou quatro fonógrafos dourados, incluído o Melhor Disco de Rock (El Camino).

Na ocasião, Gotye, Skrillex, Jay-Z e Kanye West levaram três prêmios cada um, enquanto Frank Ocean, Chick Corea, Esperanza Spalding, Matt Redman e FUN. venceram duas vezes.

A cerimônia atraiu uma audiência de 28,3 milhões de espectadores nos Estados Unidos, o segundo melhor número desde 1993.

A Academia da Gravação é uma organização composta por músicos, compositores, produtores e outros profissionais técnicos e criativos da gravação que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida e as condições culturais de seus criadores.

Já o Grammy Latino está marcado para o dia 21 de novembro em Las Vegas e, em um dos atos prévios, o espanhol Miguel Bosé será homenageado como "Pessoa do Ano 2013" por "seus esforços sociais, filantrópicos e profissionais", informou recentemente a Academia Latina da Gravação.