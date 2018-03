Promotoria revela foto de Michael Jackson após parada cardíaca

Uma foto de Michael Jackson em uma maca, inconsciente, foi divulgada durante o primeiro dia de julgamento do médico Conrad Murray, acusado de causar a morte do 'rei do pop'. O promotor David Walgren mostrou fotos e relembrou os últimos momentos de vida de Michael Jackson, entre o ensaio até o atendimento de emergência em 25 de junho de 2009.

O primeiro dia do julgamento de Murray começou no início da tarde desta terça-feira. O médico é acusado de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Michael Jackson morreu após uma parada cardíaca, em sua casa.

A defesa do médico afirmou nesta terça-feira, 27, que Michael Jackson causou sua própria morte ao se medicar enquanto Murray estava fora do quarto. "Ele fez algo sem o conhecimento do seu médico, sem a permissão, contra as suas ordens. Ele fez um movimento que causou sua própria morte", afirmou o advogado de defesa Ed Chernoff em seu discurso de abertura para o Tribunal Superior de Los Angeles.

O julgamento de Conrad Murray deve revelar como foram os últimos dias do "rei do pop", que ensaiava para uma série de shows em uma tentativa de voltar aos holofotes.