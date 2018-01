Promotoria pede prisão de roqueiro Gary Glitter A Promotoria do Vietnã pediu uma sentença de três a quatro anos de prisão para o veterano roqueiro britânico Gary Glitter, que foi julgado hoje por um Tribunal Popular por praticar atos indecentes com menores de idade. O julgamento, de apenas uma sessão, aconteceu a portas fechadas. Estavam presentes Glitter, de 61 anos, e as duas meninas de 11 e 12 anos que o denunciaram por tê-las beijado e tocado intimamente quando estiveram em seu apartamento de Vung Tau, 50 quilômetros ao leste da cidade de Ho Chi Minh (a antiga Saigon). Apesar de meses atrás terem pedido clemência para Glitter diante do tribunal, as meninas repetiram as acusações. O ex-cantor pagou US$2 mil a cada uma das famílias das vítimas. Pham Dinh Cuc, chefe da Promotoria Popular, destacou no tribunal que Glitter ofereceu dinheiro às duas menores para que ficassem nuas e depois as beijou e acariciou. Vestido de preto e parecendo ter perdido vários quilos desde sua prisão em novembro, o músico se declarou inocente ao chegar à sede do tribunal. Glitter, cujo verdadeiro nomes é Paul Francis Glad, ouvirá a sentença amanhã. Seu advogado, Le Thanh, se mostrou pessimista após saber do pedido dos promotores. O ex-roqueiro ganhou a fama à frente do movimento "glam rock" no final dos anos 60 e início dos anos 70. Em 1997, foi detido e, dois anos mais tarde, condenado por um tribunal londrino a quatro meses de prisão por posse de pornografia infantil. A Polícia do Reino Unido encontrou quatro mil fotos de menores de 3 a 10 anos de idade em seu computador. Após cumprir metade da pena, Glitter saiu do país. Desde então, viveu em Cuba, Camboja e no Vietã. As autoridades cambojanas o expulsaram permanentemente em 2002 devido a seu passado pedófilo. Glitter morava há pouco mais de um ano no Vietnã.