Projeto para renomear ponte com nome de Kurt Cobain é rejeitado

SÃO PAULO - Um projeto para renomear uma ponte da cidade de Aberdeen, em Washington, nos Estados Unidos, com o nome de Kurt Cobain, foi rejeitado nesta quarta-feira, 27, informou a Associated Press.

A decisão teria sido tomada por que muitos membros do conselho da cidade não gostaram da ideia de homenagear um usuário de drogas e suicida, como sabidamente era Kurt Cobain, informou o site da revista Rolling Stone.

Fãs do vocalista do Nirvana, morto em 1994, queriam trocar o nome de uma ponte de sua cidade natal e nomear um parque em homenagem ao roqueiro, mas o parlamento de Aberdeen votou contra a proposta, derrotada por 10 votos a um. A ponte, que passa por cima do rio Wiskah, teria sido moradia de Kurt Cobain durante um período de sua vida e, de acordo com fãs, aparece no vídeo da música Something in The Way.

O parlamento de Aberdeen vai nomear uma área perto a um rio da região, o Wiskah, com o nome do líder do Nirvana. Próximo ao lugar, há uma placa em sua homenagem e uma estátua em forma de guitarra.