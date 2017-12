Projeto 'Lemonade' gera expectativa de álbum-filme de Beyoncé

A superestrela do showbiz norte-americana Beyoncé anunciou neste sábado, 16, um projeto televisivo intitulado Lemonade para a próxima semana, alimentando as especulações de que ela lançará um álbum-filme.

Beyoncé publicou no Instagram um vídeo curto com o título Lemonade, que se anuncia como um "evento de estreia mundial" e que irá ao ar em 23 de abril no canal a cabo HBO.

O restante do vídeo é enigmático, com um murmúrio tênue de uma pessoa - provavelmente a própria cantora - que vai se levantando pouco a pouco com os cabelos trançados e uma jaqueta de pele, mas sem qualquer vislumbre do rosto.

A peça parece confirmar uma nota publicada em fevereiro pelo site de fãs BeyHive, segundo a qual a estrela estava trabalhando em um "álbum-filme".

Beyoncé, de 34 anos, e casada do o rapper Jay-Z, é conhecida por fazer comunicados surpresa e pelo interesse em unir sua música a elementos visuais.

Ela lançou seu último álbum, Beyoncé, em dezembro de 2013, sem aviso prévio, e a música combinava com uma série de curtas-metragens. Foi o quinto álbum de estúdio solo da cantora, que em fevereiro lançou uma nova canção, Formation, com uma pegada totalmente diferente.