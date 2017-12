Programação do festival erudito Folle Journée Programação do festival Teatro Municipal 1º de junho - 20h30 Nelson Freire, piano Orquestra Sinfônica Nacional Coral Brasil Ligia Amadio, regente Obras de De Falla, Grieg e Villa-Lobos 2 de junho 11 horas Boris Berezovsky piano Orquestra Sinfônica Nacional Ligia Amadio, regente Obras de Bartók, Rachmaninov e Tchaïkovski 16 horas Brigitte Engerer, piano Boris Berezovsky, piano Obras para dois pianos de Rachmaninov e Borodin 18 horas Alexander Kniazev, violoncelo Orquestra Sinfônica Nacional Ligia Amadio, regente Obras de Dvorák e Ravel 20h30 Dmitri Makhtin, violino Alexander Kniazev, violoncelo Boris Berezovsky, piano Obras de Tchaïkovski 3 de junho 11 horas Nelson Freire, piano Orquestra Sinfônica Nacional Coral Brasil Ligia Amadio, regente Obras de De Falla, Grieg e Villa-Lobos 15h30 Régis Pasquier, violino Henri Demarquette, violoncelo Jean-Claude Pennetier, piano Obras de Smetana e Dvorák Anexo do Teatro Municipal 1º de junho 18 horas Régis Pasquier, violino Henri Demarquette, violoncelo Jean-Claude Pennetier, piano Obras de Ravel e Grieg 19h30 Escola Portátil de Música Repertório a definir Dia 2 de junho 14h30 Mauricio Freire, flauta Repertório a ser definido Programme à préciser 16h15 Jean-Frédéric Neuburger, piano Obras de Fauré, Debussy, Ravel e Granados 18h30 Iddo Bar-Shaï, piano Obras de Leos Janácek 3 de junho 12h30 Andreï Korobeinikov, piano Obras de Borodin, Tchaikovski, Rachmaninoff e Mussorgsky 14h15 Sylvia Theresa, piano Obras de Debussy, Albeniz, Ravel, Nazareth e Villa-Lobos 16h30 Linda Bustani, piano Erich Lehninger, violino Obras de Miguez, Villa-Lobos e Ravel 18 horas Régis Pasquier, violino Jean-Frédéric Neuburger, piano Obras de Ravel Sala Cecília Meirelles 1.º de junho 17 horas Jean-Frédéric Neuburger, piano Quarteto Ébène Obras de Dvorák 19 horas Eduardo Monteiro, piano Obras de Mignone, Miguez, Fernandez, Villa-Lobos 2 de junho 11 horas Jean-Claude Pennetier, piano Quarteto Ebène Obras de Ravel e Fauré 12h30 Régis Pasquier, viola Henri Demarquette, violonceloe Quarteto Ebène Obras de Bartók e Tchaikovski 15 horas Régis Pasquier, viola Henri Demarquette, violoncelo Jean-Claude Pennetier, piano Repertório a definir 17h15 Andreï Korobeinikov, piano Obras de Borodin, Tchaikovski, Rachmaninoff, Mussorgski 19 horas Henri Demarquette, violoncelo Brigitte Engerer, piano Obras de Saint-Saëns, Debussy, Duparc, Ravel e Chopin 3 de junho 11 horas Régis Pasquier, violino Henri Demarquette, violoncelo Jean-Claude Pennetier, piano Obras de Fauré e Ravel 13h30 Dmitri Makhtin, violino Boris Berezovsky, piano Obras de Medtner, Tchaikovski 15 horas Henri Demarquette, violoncelo Brigitte Engerer, piano Obras de Saint-Saëns, Duparc, Ravel, Chopin, Tchaïkovski 17h30 Boris Berezovsky, piano Obras de Rachmaninov e Medtner Sala Guiomar Novaes 2 de junho 13h30 Sylvia Theresa, piano Daniel Guedes, violino Obras de Dvorák, Villa-Lobos e Ravel 16 horas Iddo Bar Shaï, piano Obras de Janácek. Albéniz, Scriábin e Debussy 3 de junho 12h30 Jean-Claude Pennetier, piano Obras de Fauré 14h15 Iddo Bar-Shaï, piano Obras de Janácek, Debussy e Albeniz 16 horas Luiz Gustavo Carvalho, piano Obras de Guarnieri e Debussy Unirio 2 de junho 12 horas Escola Portátil de Música Repertório a definir Sala caixa 2 de junho 15 horas Programa dedicado ao choro 3 de junho 15 horas Programa dedicado ao choro Igreja São Bento 2 de junho 19 horas Orquestra Sinfônica Petrobras Isaac Karabtchevsky, regente Praia de Copacabana 3 de junho Orquestra Sinfônica Brasileira Kurt Masur, regente Obras de Tchaikovski e Brahms