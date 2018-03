Produtores planejam tour de tributo a Michael Jackson

Os produtores David Gest, Tito Jackson e outros próximos a Michael Jackson anunciaram nesta segunda-feira um tributo ao Rei do Pop, morto há dois anos.

A turnê de "A Jackson Named Michael: Remembering a Legend" começará na Grã-Bretanha, em março de 2012. O evento segue outra homenagem a Michael Jackson, marcada para outubro, no País de Gales, que causou polêmica entre os fãs do cantor de "Thriller" devido a alguns artistas convidados.

A apresentação anunciada nesta segunda-feira contará com Tito cantando atrações do The Jackson 5, junto com outro irmão do cantor, Rebbie Jackson, e a amiga Deniece Williams, que vai cantar e falar sobre casos da vida e carreira de Michael Jackson. Há planos de uma sessão de pergunta e resposta.

"A maior parte do show será de lembranças e histórias sobre Michael que o público nunca ouviu", disse Gest em comunicado.