Produtor musical Phil Ramone morre aos 79 anos

O filho de Ramone, Matthew, confirmou a morte ao jornal, mas não revelou a causa.

Nascido na África do Sul, Ramone foi criado no Brooklyn, em Nova York. No final da década de 1950, ele foi co-fundador do estúdio independente A&R Recording, em Nova York.

Seu primeiro Grammy foi pela engenharia de som no álbum "Getz/Gilberto", de Stan Getz e João Gilberto, de 1964. Ele também teve papel importante no lançamento do formato de compact disc (CD).

Ramone não tinha qualquer associação com a banda punk The Ramones, cujos membros adotaram pseudônimos usando o sobrenome Ramone.

(Por Alex Dobuzinskis)