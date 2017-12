Produtor musical e empresário Russell Simmons é suspeito de estupro

Ao menos três mulheres acusam o produtor musical e empresário de hip-hop Russell Simmons de estupro, informou o jornal The New York Times, semanas depois das primeiras denúncias que o levaram a abandonar suas empresas.

O empresário de 60 anos, uma lenda no mundo do hip-hop e cofundador do selo Def Jam Recordings, negou as acusações de estupro e expressou apoio ao movimento das mulheres que denunciam abusos sexuais. No dia 30 de novembro, Simmons anunciou a saída de suas empresas, depois que duas mulheres o acusaram de abuso sexual, o que ele nega.

++++ O efeito Weinstein: A lista dos homens acusados de assédio sexual e o impacto sobre eles

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O NYT ouviu Tina Baker, que foi backing vocal de Madonna e Bruce Springsteen, que afirmou ter sido estuprada por Simmons no início dos anos 1990. "Não fiz sexo com um homem por quase nove anos", disse Baker ao jornal. Russell Simmons negou qualquer relação sexual com Tina Baker. "Eu nego veementemente todas estas acusações", afirmou em um comunicado.

Ao contrário da imagem violenta de muitos astros do hip-hop, nos últimos anos Simmons promoveu a ioga e o veganismo. Simmons e o produtor Rick Rubin foram fundamentais para o rap nos anos 1980, quando fundaram a Def Jam, gravadora que lançou artistas como Beastie Boys, LL Cool J e Public Enemy.