Produtor de Amy coloca na internet versão inédita de 'Some Unholy War'

LONDRES - Uma versão inédita da canção "Some Unholy War", de Amy Winehouse, pode ser ouvida pelos fãs da cantora, que morreu no sábado. O produtor Salaam Remi, que trabalhou com Amy nos dois álbuns da cantora, "Frank" (2003) e "Back to Black" (2006), divulgou pela internet a versão inédita.

Pela sua conta no Twitter, Remi escreveu que ficou "de coração partido quando Amy omitiu essa versão de 'Unholy War' de 'Back to Black' por que ela disse (que não colocaria)". A foto usada no perfil do produtor, tanto no Twitter como no Facebook, mostra Amy tocando guitarra, com fones de ouvido.

Até o momento, a versão inédita da canção já foi ouvida pelo menos 3,3 mil vezes, de acordo com os números da própria página do produtor, na qual ele disponibilizou o arquivo.

Segundo a Efe, Remi lamentou a morte da cantora, dizendo ter perdido "uma grande amiga e irmã". No Twitter, ele escreveu "não ouvi tiros nem vi sangue, mas sinto uma dor profunda em meu coração. Uma parte de mim morreu hoje. Descanse em paz, querida".

Equipes de resgate receberam na tarde de ontem um chamado para casa da cantora, na região de Camden, no norte de Londres, mas ela já estava morta ao chegarem. A polícia informou que a causa da morte está sendo tratada como "inexplicável", rejeitando especulações de que ela teria morrido de uma overdose de drogas como "inapropriada." O resultado da autópsia deve ser divulgado nesta segunda ou terça-feira.

Fãs da cantora britânica em todo o mundo e vizinhos deixaram um uma pilha de flores, velas e mensagens do lado de fora de sua casa, enquanto celebridades também prestavam tributos à Amy Winehouse.