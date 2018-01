Procon estadual notifica organização do Rock in Rio por vazamento de esgoto

(Atualizado à 1h43 de 19/9) RIO - O Procon autuou a organização do Rock in Rio nesta sexta, 18, após encontrar um vazamento de esgoto em um dos banheiros femininos. De acordo com o comunicado oficial do órgão, a multa pela infração vai de R$500 a R$ 8 milhões.

Os fiscais encontraram problemas no banheiro feminino, próximo à roda gigante. Havia um vazamento de esgoto para a área externa ao banheiro, junto à passagem do público, causado por um defeito em uma das bombas de sucção. Os fiscais isolaram a área e determinaram a limpeza e o conserto, sob pena de crime de desobediência.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que isso acontece. Em 2013, o Procon Estadual havia interditado um dos banheiros da Cidade do Rock. Na época, um vazamento criou uma poça de urina e fezes nos fundos da lanchonete do Bob's, próximo ao local onde eram armazenadas as bebidas do estabelecimento em galões.

Em nota, a organização do evento afirmou que sanou imediatamente todos os problemas apontados pelo Procon-RJ e garantiu que o Festival investiu em um sistema redundante de tubulação de esgoto.