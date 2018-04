Processo por direitos de 'Happy Birthday' termina em acordo nos EUA

Um processo pelos direitos autorais da tradicional canção Happy Birthday to You (Parabéns pra você) terminou em acordo, pondo fim a uma batalha legal de dois anos nos Estados Unidos.

O acordo foi alcançado dias antes do início do julgamento na Califórnia, que iria determinar se esta canção passaria ou não a pertencer ao domínio público.

Um juiz americano ditou em setembro que a companhia Warner/Chappell Music, filial da Warner Music, não tivesse direito de cobrar pelo uso da canção com fins lucrativos.

A mesma decisão se aplicava a outras empresas que cobravam pela canção que foi registrada em 1935, rejeitando assim as demandas de direitos autorais da Warner.

Os termos do acordo não foram divulgados, mas a imprensa americana sugere que, com base na decisão de setembro, o uso da canção será gratuito.

O processo foi aberto por um grupo de cineastas, que argumentavam que a canção deveria ser de domínio público.

A canção foi escrita em 1893 por Patty Smith Hill, uma professora de jardim de infância do Kentucky, e sua irmã Mildred J. Hill, que a batizaram de Good Morning To All.

As irmãs a publicaram em um livro de canções infantis e abriram mão dos direitos autorais para a editora, Clayton F. Summy Co.

A letra de Happy Birthday foi posteriormente alterada.

A Warner se empenhou em proteger os direitos de Happy Birthday desde 1988, quando comprou a empresa Birch Tree Group, sucessora de Summy, segundo o ojrnal Los Angeles Times.

Acredita-se que a Warner recebia dois milhões de dólares por ano em direitos autorais.

Los Angeles Times citou uma pessoa ligada ao caso que confirmou a validade do acordo e que não haverá apelações posteriores.