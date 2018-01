Problema técnico faz montanha-russa do Rock in Rio ficar parada

A montanha-russa do Rock in Rio ficou parada por, aproximadamente, 15 minutos neste domingo, 27, devido a um problema técnico.

Procurada pela reportagem do 'Estado', a organização do festival informou que o problema ocorreu devido à necessidade de uma nova lubrificação nas correntes do brinquedo.

Funcionários do Rock in Rio pedem para que as pessoas reagendem seus passeios. A fila no local é gigantesca. A estudante Janaina Santos, 19, disse que está na fila desde às 14h30. "Parou tudo. É uma falta de respeito com a gente. Ontem até que foi rápido, mas hoje está incrivelmente lento", afirmou.

Leia a nota oficial do Rock in Rio:

A organização do Rock in Rio informa que, pela necessidade de uma nova lubrificação nas correntes da Montanha Russa, o serviço do brinquedo precisou ser interrompido por 15 minutos. Os usuários que estavam com horário agendado para este período foram reagendados. O brinquedo já opera normalmente.