Problema estomacal de vocalista faz Metallica cancelar show

O vocalista do Metallica, James Hetfield foi internado em um hospital de Estocolmo, a capital sueca, e a banda foi obrigada a cancelar um show para 16 mil pessoas no 'Stockholm Globe Arena' no último domingo, 8. Segundo a porta-voz da Banda, Carolina Satterwall, Hetfield teve problemas estomacais e sofreu uma desidratação. Ele teve alta no mesmo dia e retornou para os Estados Unidos hoje com a banda. Os fãs souberam do cancelamento minutos antes do início do show. Os outros três membros da banda subiram ao palco para dar a notícia. "Sentimos muito mesmo, mas, acreditem, nenhum de vocês gostaria de ver eu, Rob ou Kirk cantando", disse o baterista Lars Ülrich, em referência ao baixista Robert Trujillo e ao guitarrista Kirk Hammett.