Principais indicados ao Grammy Awards

A estrela pop americana Beyoncé lidera o número de indicações aos prêmios Grammy, concorrendo a um total de nove gramofones dourados, incluindo as três categorias mais disputadas do evento.

A Academia Fonográfica americana irá anunciar os ganhadores do principal prêmio da música em uma cerimônia em Los Angeles, no próximo domingo, 12, após computar os votos de cerca de 13 mil músicos profissionais.

Confira abaixo a lista de indicados nas categorias mais populares:

ÁLBUM DO ANO:

- Adele, 25

- Beyonce, Lemonade

- Justin Bieber, Purpose

- Drake, Views

- Sturgill Simpson, A Sailor's Guide to Earth

GRAVAÇÃO DO ANO (melhor música):

- Adele, Hello

- Beyoncé, Formation

- Lukas Graham, 7 Years

- Rihanna featuring Drake, Work

- Twenty One Pilots, Stressed Out

CANÇÃO DO ANO (compositor):

- Adele, Hello. Compositores: Adele e Greg Kurstin.

- Beyoncé, Formation. Compositores: Beyoncé com Khalif Brown da dupla de rap Rae Sremmurd, Asheton Hogan e Mike Will Made It.

- Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza.

- Justin Bieber, Love Yourself. Compositores: Bieber com Ed Sheeran e Benny Blanco.

- Lukas Graham, 7 Years, Compositores: banda liderada por Lukas Forchhammer com o tecladista Morten Ristorp, o produtor Stefan Forrest e o compositor Morten Pilegaard.

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO:

- Kelsea Ballerini

- The Chainsmokers

- Chance the Rapper

- Maren Morris

- Anderson .Paak

MELHOR ÁLBUM DE RAP:

- Chance the Rapper, Coloring Book

- De La Soul, And the Anonymous Nobody

- DJ Khaled, Major Key

- Drake, Views

- ScHoolboy Q, Blank Face LP

- Kanye West, The Life of Pablo

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

- Blink-182, California

- Cage the Elephant, Tell Me I'm Pretty

- Gojira, Magma

- Panic! At The Disco, Death of a Bachelor

- Weezer, Weezer

MELHOR ÁLBUM DE ROCK ALTERNATIVO:

- Bon Iver, 22, A Million

- David Bowie, Blackstar

- PJ Harvey, The Hope Six Demolition Project

- Iggy Pop, Post Pop Depression

- Radiohead, A Moon Shaped Pool

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ELETRÔNICA:

- Flume, Skin

- Jean-Michel Jarre, Electronica 1: The Time Machine

- Tycho, Epoch

- Underworld, Barbara Barbara, We Face a Shining Future

- Louie Vega, Louie Vega Starring...XXVIII