Prince volta ao festival de jazz de Montreux este mês

O astro nascido em Minneapolis se apresentou no evento suíço pela última vez há dois anos, e então apareceu num jazz café às 3h00 da manhã para fazer uma jam session com sua banda. Naquele ano, os ingressos para sua apresentação no auditório Stravinski se esgotaram em tempo recorde: 10 minutos.

"O Festival de Jazz de Montreux será ainda mais cool este ano porque um músico genial vai se apresentar não uma vez, mas duas", disseram os organizadores em comunicado, finalmente confirmando os rumores sobre a presença de Prince, na sexta-feira, dia de abertura do festival de duas semanas.

Rhonda Smith, Renato Net e John Blackwell vão se juntar a Prince, premiado com o Oscar e o Grammy, nos dois shows. Os ingressos começarão a ser vendidos neste sábado às 8h00 (de Brasília), a 195 francos suíços (180 dólares) para assistir ao show em pé e 480 francos suíços (443 dólares) sentado.

Claude Nobs, fundador do festival realizado às margens do lago Genebra, disse à TV suíça dois anos atrás que Prince fez apenas dois pedidos: pipoca e água engarrafada americana.

"A pipoca foi fácil - eu trouxe minha pipoqueira de casa --, mas tivemos que enviar alguém até Genebra para encontrar a marca de água que ele queria", contou Nobs na época.

Este ano, B.B. King, Herbie Hancock, Black Eyed Peas e Grace Jones vão tocar em Montreux, um dos mais prestigiosos eventos musicais do verão americano. O Steely Dan e a Dave Matthews Band vão comandar as comemorações americanas no sábado, 4 de julho, e em 7 de julho o palco será ocupado por The Klaxons e Lily Allen.

O vencedor do Grammy Hancock, em sua trigésima participação em Montreux, será acompanhado pelo pianista clássico chinês Lang Lang e a Orquestra Nacional de Lyon. Os ingressos para a noite, 5 de julho, foram vendidos por 300 francos suíços.

Em 11 de julho, Dianne Reeves, Lizz Wright e Angelique Kidjo lideram uma homenagem à cantora soul e compositora americana Nina Simone, morta em 2003.

Jean Wyclef, substituindo Lauryn Hill, que cancelou sua turnê europeia, os seguirá na mesma noite. O rapper nascido no Haiti e vencedor de Grammy fundou o grupo de hip-hop Fugees.

O pioneiro produtor e compositor Quincy Jones também é aguardado em Montreux neste fim de semana. Conhecido sobretudo como produtor do álbum "Thriller", de Michael Jackson, ele co-produziu o festival suíço entre 1991 e 1993 e o descreveu como "o Rolls Royce dos festivais".