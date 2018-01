Prince vai ganhar coletânea e edição de luxo do clássico 'Purple Rain'

Prince terá dois lançamentos póstumos lançados pela Warner. O primeiro deles será um álbum de greatest hits, com 40 faixas, chamado de Prince4Ever. O segundo trata-se de uma reedição do disco Purple Rain, de 1984. Ambos terão músicas inéditas do artista, que morreu em 21 de abril deste ano.

Prince4Ever chegará às lojas no dia 22 de novembro. Já a nova edição de Purple Rain será lançada no começo de 2017 e estava nos planos de Prince antes da sua morte. As faixas do álbum ainda não foram divulgadas, mas acredita-se que terá material acústico e ao vivo, como demos da gravação do disco original.