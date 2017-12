Prince vai fazer show de apresentação do <i>Super Bowl</i> O cantor Prince, veterano do funk rock, vai se apresentar durante o intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano, em fevereiro. O show no programa televisivo mais assistido dos Estados Unidos passa por avaliações rigorosas desde que o "problema" do seio à mostra de Janet Jackson em 2004 provocou um aumento nas multas sobre a transmissão de obscenidades. Neste ano, os Rolling Stones foram censurados algumas vezes enquanto faziam uma apresentação de três músicas. Prince, 48 anos e que conquistou a fama por meio de músicas como Little Red Corvette e Let´s Go Crazy, vai se apresentar no Estádio Dolphin, perto de Miami, no domingo, dia 4 de fevereiro. O jogo será televisionado pela CBS, uma unidade da CBS Corp. O evento deste ano foi em Detroit e atraiu mais de 91 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, de acordo com o Nielsen Media Research. É improvável que Prince tenha algum problema com os censores da rede e da National Football League. Ele se tornou testemunha de Jeová e rejeitou as músicas de natureza erótica, que compunham grande parte de seu repertório. Sua apresentação no Super Bowl foi anunciada no programa esportivo da CBS NFL Today três dias após o cantor ter recebido cinco indicações para o Grammy Awards, evento mais prestigioso da indústria musical.