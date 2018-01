Prince pede divórcio, segundo a revista People O cantor norte-americano Prince entrou com um pedido de divórcio e vai se separar de sua mulher, Manuela Testolini Nelson, informou hoje a revista "People". A publicação, que atribuiu a informação ao advogado do cantor, afirmou que o pedido de divórcio foi apresentado num tribunal de Minnesota em 24 de maio. Prince, de 48 anos, se casou com a canadense Manuela, de 29 anos, em 2001. Antes, ele foi casado com a dançarina Mayte García, de quem se divorciou em 1998.