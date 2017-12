Prince passa mal e seu avião faz pouso de emergência

O cantor Prince, de 57 anos, foi hospitalizado na madrugada de sexta-feira, dia 15, após seu jatinho particular fazer um pouso de emergência em Moline, no Estado americano de Illinois, segundo informação do site TMZ, que não deu detalhes sobre o motivo da internação.

Até o momento, as notícias sobre o cantor são contraditórias e ainda de acordo com fonte ouvida pelo TMZ, Prince “não está bem”. Mas um integrante da equipe do músico garantiu que ele está bem e já teve alta.

Um representante do astro disse que Prince está se tratando de uma gripe forte há várias semanas e até teria cancelado dois shows no dia 7 de abril, mas se apresentou na quinta, 14, em Atlanta.

Foi depois desse show, quando o avião já tinha levantado voo, que Prince Rogers Nelson começou a se sentir mal, obrigando o jatinho a fazer um pouso de emergência para socorrer o cantor.

Após três horas no hospital de Moline, ele foi liberado para retornar para casa, afirmou um representante do cantor.

O auge do sucesso de Prince foi nos anos 1980 e, entre seus maiores hits, estão ‘Purple Rain’, ‘Kiss’, ‘Sign O’ The Times’, ‘I Wanna Be Your Lover’ e ‘Batdance’.