Prince fará show em Baltimore para lembrar morte de jovem negro

Prince, o astro do Hall da Fama do Rock, vai realizar um show especial em Baltimore, no Estado de Maryland, nos EUA, no domingo para homenagear o homem negro de 25 anos cuja morte por lesões na coluna vertebral sofridas sob custódia da polícia provocou semanas de protestos e um dia de tumultos e saques na cidade.

O músico premiado com o Grammy vai fazer o concerto Rally 4 Peace no Dia das Mães, com sua banda de apoio 3RDEYEGIRL, na Royal Farms Arena, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira à noite. O texto acrescenta que "convidados superstar" devem participar.

"Usem algo cinzento (gray, em inglês)", diz uma imagem promocional para o concerto, aparentemente para fazer referência a Freddie Gray, que morreu no mês passado depois de uma semana no hospital, após ser preso em 12 de abril.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso Gray foi o mais recente momento de clamor em meio aos protestos por todo o país pela morte de homens negros desarmados e outras minorias pela polícia dos Estados Unidos, e provocou semanas de protestos em grande parte pacíficos na cidade, tendo como ápice incêndios e saques em 27 de abril.

Na sexta-feira, a procuradora-chefe de Baltimore anunciou a formalização de acusações contra os seis policiais envolvidos na prisão de Gray, que vão desde improbidade no cargo até assassinato.