Prince enfrenta problemas com o som em 'turnê' de uma noite só

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Em 1985 Prince lançou "Around the World in a Day" (a volta ao mundo em um dia). Quase 25 anos mais tarde, ele acaba de lançar sua novidade mais recente -- um conjunto de três CDs intitulado "Lotusflow3r" e que só pode ser comprado nas lojas Target e em seu site -- com uma turnê de uma noite pelo mais ou menos novo complexo de entretenimento L.A. Live.

Embora não tenha tocado cada um dos três álbuns inteiros em cada sala, Prince levou adiante o tema do número 3, fazendo três apresentações, cada uma com características musicais e músicos distintos, nos três ambientes do complexo: Nokia Theater, Conga Room e Club Nokia.

O resultado foi uma longa noite de música diversificada que foi prejudicada por problemas com o som. Mas no final Prince prevaleceu, mostrando aos fãs que ele é um talento musical intransigente, mas que vale a pena ser ouvido.

Das três apresentações, o show de quase 90 minutos na sala maior -- o Nokia Theater, com lugar para 7.100 pessoas -- agradou ao público, apesar de ter enfrentado problemas técnicos desde o primeiro momento.

Prince deu o tom do show com a primeira música: "Old Skool Company", do disco "MPLSound" de"LotusFlow3r". Mas só conseguiu dinamizar o público a partir de "1999", duas canções mais tarde. Ele reclamou de problemas com o som, mas disse que eles não o impediriam de cantor.

Infelizmente, os problemas continuaram. Então Prince converteu o espetáculo numa festa house à moda antiga, convidando fãs a subirem ao palco para dançar covers de "Play That Funky Music" e "Hollywood Swinging".

Depois, voltou a cantar, dividindo o microfone com uma vocalista numa versão de "Come Together", dos Beatles. Seguiram-se seus maiores sucessos, "Purple Rain" e "Let's Go Crazy". A apresentação foi encerrada com "The Glamorous Life".

No Conga Room, um espaço muito mais intimista, com lugar para apenas mil pessoas, Prince usou formato de trio durante o show de uma hora que lhe permitiu dar vazão a seu lado mais roqueiro.

Esse show incluiu a faixa nova "Colonized Mind" e uma versão agitada de "A Little Help From My Friends", dos Beatles, com as façanhas de Prince na guitarra, à moda de Hendrix. Outros destaques incluíram uma versão funk do clássico de Elvis Presley "All Shook Up".

A apresentação de mais de uma hora no Club Nokia, com 2.300 lugares, começou pouco depois da 1h00 e foi o mais difícil dos três. Prince virou trio de jazz e apresentou versões instrumentais de canções como "Under the Cherry Moon." As outras canções foram em sua maioria pouco conhecidas, deixando que Prince ressaltasse seu falsete, suas pirotecnias na guitarra e a habilidade musical da banda.