Prince e George Michael receberão homenagens no Grammy

Prince e George Michael serão homenageados no Grammy Awards no domingo, 12, mas os organizadores não disseram, nesta quarta-feira, 8, quais músicos serão responsáveis pelas apresentações.

Neil Portnow, presidente da Recording Academia, disse que Prince, cantor de Purple Rain, e o britânico Michael, que morreram subitamente em 2016, eram "ícones pop que exibiam rara genialidade musical e carisma de outro mundo".

Prince, ganhador do Grammy por sete vezes, foi encontrado morto em seu complexo de estúdio em Mineápolis em abril. Uma autópsia revelou que o artista de 57 anos morreu de uma overdose acidental do analgésico fentanil.

Michael, de 53 anos, conhecido por músicas como Last Christmas e Freedom, foi encontrado morto em sua casa no dia de Natal. O empresário do cantor, duas vezes ganhador do Grammy, disse que ele morreu de insuficiência cardíaca, mas a causa oficial ainda está sendo investigada.

David Bowie, que morreu em janeiro de 2016, foi homenageado no Grammy do ano passado em uma apresentação realizada por Lady Gaga.