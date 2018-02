Prince apresenta seu novo álbum em show secreto em Londres

O cantor americano Prince surpreendeu a todos na noite desta terça-feira, 4, ao apresentar material de seu novo álbum, Plectrum Electrum. Foi em um show secreto, em um pequeno local no norte de Londres. Em vez de escolher uma grande casa de espetáculos, o cantor preferiu a pequena casa Elétrica Ballroom, em Camden, onde mostrou seu mais recente trabalho, gravado com sua nova banda, a 3rdeyegirl, um trio feminino. Os rumores da tal apresentação especial vazou e longas filas se formaram, mas somente 300 pessoas conseguiram conferir a performance de Prince.

Para o show, Prince usava um moletom preto sem mangas e com capuz, e surgiu no palco à 0h30 (horário local) e mostrou uma versão de I Could Never Take the Place of Your Man. Durante a performance improvisada, que durou cerca de meia hora, disse à multidão: "Soem como se fossem dezenas de milhares. Adoramos cada um de vocês”.

Prince e sua banda deixaram o palco mas retornaram depois para anunciar: “Voltaremos amanhã ". Agora, espera-se que o cantor, que chegou a Londres na terça-feira, anuncie as datas de seus shows pelo Reino Unido. Até o momento, não foram revelados os detalhes dessa turnê, mas o cantor afirmou que gostaria de se apresentar em locais icônicos, como Bag O'Nails, onde já tocou Jimi Hendrix, ou o clube de jazz Ronnie Scott.

Antes do concerto em Camden, Prince tocou algumas canções no apartamento da cantora britânica Lianne La Havas. Eles se conheceram no ano passado, quando ela estava em turnê pelos Estados Unidos. Durante a sua estada, de acordo com a imprensa britânica, Prince planeja fazer gravação ao vivo com sua banda e comprar roupas e chá.