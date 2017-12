Primeiro violão de Chris Martin é leiloado por US$ 28,3 mil em Londres

LONDRES - O primeiro violão acústico de Chris Martin, líder da banda britânica Cold Play, dobrou seu preço de saída em um leilão em Londres e foi vendido por US$ 28,3 mil.

O violão, um modelo do fabricante espanhol Vicente Tatay Tomás, foi adquirido por Martin em uma loja de sua cidade natal, Devon, no sudoeste da Inglaterra.

O instrumento acompanhou o cantor em sua etapa universitária em Londres, a partir de setembro de 1996, uma época na qual conheceu Jonny Buckland, guitarrista da banda.

O líder do conjunto musical utilizou o violão leiloado nesta quarta-feira para compor alguns de seus primeiros temas e para gravar seu primeiro álbum, Parachutes, no ano 2000.

"O antigo violão de Chris Martin faz parte de um momento crucial do Coldplay", afirmou Natalie Downing, porta-voz da casa de leilões Bonhams.

Downing explicou que algumas das canções mais emblemáticas da banda, como Yellow, Trouble e Dont Panic foram compostas com o Vicente Tatay.

O violão de seis cordas foi leiloado junto a uma desgastada capa preta que tem escrito "The Coldplay" em um lado. O estojo também tem escrito em branco "Chris AJ Martin" e as iniciais "CAJM" junto a um endereço em Devon (sudoeste da Inglaterra).

No mesma leilão foram vendidos duas guitarras utilizadas pelo britânico Eric Clapton na gravação de My Father's Eyes, em 1998. Os instrumentos, uma acústica Lowden e uma elétrica Fender Stratocaste, foram vendidas por US$ 21.636 e US$ 11 mil, respectivamente.