Primeiro show da Legião Urbana completa 30 anos

Foi no dia 5 de setembro de 1982 que a Legião Urbana fez o seu primeiro show, no festival Rock no Parque, na cidade mineira de Patos de Minas. O evento em si não foi tão relevante - o tecladista e o guitarrista, por exemplo, tocaram por pouco tempo com a banda - mas marcou o início de um dos fenômenos mais importantes da música brasileira.

A Legião Urbana surgiu de uma dissidência da Aborto Elétrico, que tinha Renato Russo nos vocais, André Pretorius na guitarra e Fê Lemos na bateria. Lemos se reuniu com Dinho Ouro Preto e seu irmão Flávio para formar o Capital Inicial, e a Legião estrearia pouco tempo depois. A banda passou por diversas formações até chegar ao trio Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, a partir do disco As Quatro Estações (1989).

Já no primeiro disco, o homônimo lançado em 1985, a Legião Urbana mostrou a sua principal marca: letras fortes combinando política e poesia, e a voz incomparável de Renato Russo. Músicas como Soldados e Geração Coca-Cola indicavam essa força, e o disco foi um sucesso. A banda conseguiu manter a sua relevância nos outros CDs - em 1986 viria Dois, Que País É Este em 1987 e As Quatro Estações, em 1989. Estes são considerados os mais importantes - Dois, inclusive, foi eleito o 3º melhor disco da música brasileira pelos leitores do Estado.

A Legião não foi uma banda unânime, mas de fãs fervorosos, que lotavam shows e criaram uma relação bastante forte com seus ídolos. Artistas como Cássia Eller, Titãs, Paralamas e Vanessa da Mata já gravaram versões de suas músicas e a banda é celebrada até hoje - em abril deste ano, Los Hermanos tocaram Tempo Perdido em alguns shows da sua turnê de 15 anos, e em maio, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos fizeram um show de celebração dos 30 anos da banda com o ator Wagner Moura.