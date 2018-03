Primeiro documentário oficial sobre Whitney Houston estreará em 6 de julho

Whitney, o primeiro documentário autorizado pelos herdeiros da cantora Whitney Houston sobre a vida e carreira da diva da música, que morreu há seis anos, chegará aos cinemas no dia 6 de julho, confirmaram neste sábado, 10, as companhias Roadside Attractions e Miramax.

O filme abordará o passado da protagonista de O Guarda-Costas (1992) e, como grande atração, conterá material inédito, com cenas cotidianas e gravações da artista, registradas tanto em estúdios como ao vivo, inclusive sessões a capella de alguns dos seus grandes sucessos.

Whitney terá direção de Kevin Macdonald, que tem experiência no formato documentário, no qual realizou produções aplaudidas pela crítica como A Vida em um Dia (2011) e My enemy's enemy (2007), além do especificamente musical Marley (2012), sobre a vida do rei do reggae, Bob Marley.

O filme chegará um ano depois da estreia da coprodução da BBC e da Showtime Whitney: Can I Be Me, que não contou com a aprovação dos herdeiros da voz imortal de I Will Always Love You e One Moment In Time.