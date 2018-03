Primeiro dia do Rock in Rio tem Katy Perry, Rihanna e Elton John

Paralamas do Sucesso e Titãs abrem o Rock In Rio 2011 em um show conjunto e com a participação de Milton Nascimento na sexta-feira, 23. As três atrações cantarão virtualmente com Freddie Mercury, do Queen, através de uma exibição no telão do Palco Mundo, em comemoração ao aniversário de 25 anos do festival.

O Queen é responsável por uma das apresentações mais marcantes da história do festival. "Estamos produzindo um show que será um tributo ao público das três gerações do Rock in Rio", disse Roberto Medina em entrevista ao Estado em abril.

Os grupos, que completam, ambos, 30 anos em 2012, tocam também com a Orquestra Sinfônica Brasileira e Maria Gadú a partir de 19h.

Curiosidade

Os Paralamas se apresentaram no primeiro Rock In Rio, em 1985. Naquele ano, o festival teve público de cerca de 1,3 milhão de pessoas, o suficiente para consagrar a banda.

CLAUDIA LEITTE - 20h10

A cantora abre caminho para a noite mais pop do Rock in Rio 2011. A ex vocalista do Babado Novo se apresenta pela primeira vez em um festival do gênero. Claudia Leitte foi criada em Salvador e cresceu sobre a influência da cultura da Bahia, que leva aos palcos. A cantora tem 31 anos e canta desde os 13.

KATY PERRY - 21h40

Grande nome do pop da atualidade, a intérprete de hits grudentos como Last Friday Night e Teenage Dream vem pela primeira vez ao País. Vencedora das maiores premiações de música do seu gênero, levou três estatuetas no último MTV Video Music Awards - em que recebeu o maior número de indicações, nove - e quebrou um recorde do ranking da Billboard, emplacando cinco canções de seu último disco, Teenage Dream, no topo da parada da publicação, igualando a marca de Micheal Jackson com o álbum Bad. Katy Perry também se apresenta em São Paulo, em 25 de setembro.

ELTON JOHN - 23h10

Atração principal do dia 23, Elton John volta ao Brasil dois anos depois de sua última passagem, em 2009. Na ocasião, aproximadamente 60 mil pessoas assistiram ao espetáculo de um dos cantores mais pops do mundo. Elton John começou a carreira musical nos final dos anos 60 e já vendeu mais de 200 milhões de discos. O cantor participou do Rock In Rio Lisboa em 2010.

RIHANNA - 0h50

Mais uma atração inédita no Brasil, a cantora vem ao Rock In Rio no dia 23, mas antecipa a turnê Loud em outras cidades brasileiras. Já no dia 17 a cantora desembarca em São Paulo e nos dias seguintes passa por Belo Horizonte e Brasília, divulgando seu último disco. Há quem diga que Rihanna vai aproveitar a passagem pelo País para gravar um clipe para uma das músicas de seu novo álbum.

PALCO SUNSET

Móveis Coloniais de Acaju, Letierres Leite & Orkestra Rumpilezz e Mariana Aydar - 14h30

Ed Motta, Rui Veloso e Andreas Kisser - 15h35

Bebel Gilberto e Sandra de Sá - 16h45

The Asteroids Galaxy Tour e The Gift - 18h

ELETRÔNICA

DJ Dri.K

Leo Janeiro

Life is a Loop

Above & Beyond

Ferry Corsten

ROCKSTREET

Seeley e Baldory

Gutto Goffi e Banda

Cecelo Frony

Orleans Street Jazz Band

Go East Orkestar