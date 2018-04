Primeiro carro de John Lennon será leiloado em Paris

A casa de leilões britânica Bonhams colocará à venda em Paris, no dia 5 de fevereiro, o primeiro carro comprado por John Lennon depois de ter obtido sua licença para dirigir em 1965, uma Ferrari 330 GT.

O preço estimado para o automóvel do músico, que estará exposto na próxima feira do motor no Grand Palais, ficará entre 120 e 170 mil euros.

Em uma biografia sobre o músico de Liverpool, o escritor Philip Norman lembra que em fevereiro de 1965 a permissão para dirigir tirada por Lennon foi notícia em todas as capas de jornais britânicas.

Norman afirma que, em poucas horas, a entrada da casa do ex-Beatle ficou bloqueada pela quantidade de carros de luxo que numerosos vendedores ofereciam a ele.

Dentre todos aqueles automóveis, o músico decidiu ficar com a Ferrari azul que agora será leiloada. O carro, na época, custou 2 mil libras a Lennon.