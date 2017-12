Primeiro álbum solo de Zayn Malik lidera parada americana

Mind of Mine, o álbum solo de Zayn Malik, ex-integrante da boy band britânica One Direction, chegou ao topo da parada de sucessos nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Zayn lidera a lista da prestigiada Billboard americana.

O álbum, lançado em 25 de março, vendeu 157 mil cópias durante sua primeira semana nos Estados Unidos, anunciou a Nielsen Music.

Mind of Mine também ocupa o primeiro lugar nas listas de sucessos da Grã-Bretanha, segundo o Official Albums Chart.

Muito distante dos temas românticos do One Direction, a obra fala de sexo e de religião. Em um ousado videoclipe, Zayn abraça e beija a modelo Gigi Hadid, que por momentos aparece nua.

O britânico de 23 anos gravou boa parte de seu primeiro álbum solo em Los Angeles, e a obra foi lançada exatamente um ano depois de sua saída do grupo, produto do programa de TV The X Factor.