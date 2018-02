Primeiro álbum do Oasis será relançado

Apesar se não mais existir, o Oasis anuncia que lançará edição especial resmaterizada de seu álbum de estreia, o Definitely Maybe, para comemorar o 20° aniversário desse disco no próximo dia 19 de maio. Esse primeiro disco da banda de Manchester, de 1994, vendeu oito milhões de cópias por todo o mundo, e será reeditado incluindo raridades e gravações inéditas.

Esse material estará disponível em CD e downloads digitais, bem como uma edição especial de três CDS, que incluirá também demos da banda britânica. O Oasis se desfez em 2009 depois que seu guitarrista e compositor Noel Gallagher deixou a formação após uma relação tempestuosa com seu irmão Liam, vocalista do grupo.

Agora, a banda lança novas versões de seu primeiro álbum e de seus dois sucessores: (What+s The Story) Morning Glory? e Be Here Now, que também incluirão gravações inéditas e raridades. O álbum Definitely Maybe, que trará versões acústicas ao vivo de grandes sucessos do Oasis como Live Forever.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de terem surgidos especulações, via intenet, de uma possível volta da banda, os irmãos Gallagher, que não se falam desde o fim da banda, frequentemente afirmam que não têm planos de voltar a se apresentar juntos.