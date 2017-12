Primeiro álbum do Oasis completa 20 anos

Se o primeiro álbum é a declaração de intenções de uma banda, então o Oasis não nos enganou em nada com a canção Rock 'n' Roll Star que abria - cheio de paixão, ambição e amor pelo rock - seu primeiro e emblemático disco Definitely Maybe. Hoje, o trabalho completa vinte anos.

"Esta noite sou uma estrela do rock and roll", asseguravam com coragem os irmãos Liam e Noel Gallagher na canção que fez o coração de um grupo que recuperaria a guitarra do rock na década de 1990.

E a verdade é que eles estavam no caminho certo. Autêntico e repentino, o disco alcançou o topo das paradas de sucesso no Reino Unido, bebendo do melhor legado do rock britânico deixado por bandas como The Beatles, Rolling Stones e The Who.

Os oito milhões de cópias vendidas de Definitely Maybe, desde então, são prova de sua importância, mas o significado do Oasis no início da carreira foi além da música.

Com o selo sempre presente de Manchester, um dos representantes do cenário musical britânico com bandas como The Smiths e New Order, os Gallagher enfatizaram seu histórico proletário, de trabalhadores da música, apesar de suas atitudes, muitas vezes arrogantes, ousadas e capazes de qualquer coisa para coroar o topo do rock and roll.

Felizmente, o seu nascimento também encontrou um excelente terreno fértil. Diante da invasão de bandas americanas de grunge como Nirvana ou Pearl Jam, a imprensa inglesa estava ansiosa para encontrar uma alternativa para a ilha britânica. Com essa ideia, batizaram como Britpop a confluência de grupos como Oasis, Pulp, Suede ou os arqui-inimigos de Gallagher, Blur.

Por falar nisso, nada como uma rivalidade musical para incentivar o mercado. Blur versus Oasis foi Damon Albarn contra Liam e Noel Gallagher, Londres contra Manchester, melodias do Blur contra guitarras ásperas do Oasis. No meio disso, parecia inevitável olhar para o espelho e compará-los com os Beatles e os Rolling Stones.

Se realmente houvesse uma batalha, o Oasis exibiu força desde o início. Apesar de terem formado o grupo em 1991 (ainda sem Noel, que se juntou mais tarde), três anos mais tarde, eles lançaram Supersonic como um prelúdio para o seu primeiro LP individual.

Sua proposta deu certo de imediato. O microfone de estilo desafiador de Liam se casou com as guitarras ásperas, sólidas e compactas de Noel, que era a alma da composição e direção do Oasis. Junto com eles, mas um papel secundário claro, Paul Bonehead Arthurs tocava guitarra, Paul McGuigan cuidava do baixo e Tony McCarrol ficou atrás na bateria.

As faixas de Definitely Maybe se tornaram hinos da banda 20 anos depois. No ano seguinte, Oasis repetiria o sucesso com o segundo álbum, (What's the Story) Morning Glory?, que incluía a emblemática e universal canção Wonderwall.

Ao longo dos anos, o Oasis lançou outros álbuns, e embora nenhum tenha superado os dois primeiros, continuou a ter o apoio leal de seus seguidores. E isto mesmo em um difícil contexto de uma banda quente, com desentendimentos frequentes, brigas, e as entradas e saídas de novos membros.