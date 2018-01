Primeiro álbum de Conchita Wurst será lançado em maio

Conchita Wurst, a diva barbada que ganhou a última edição do Eurovision (festival europeu de música), anunciou que lançará seu primeiro disco, intitulado Conchita, no próximo 13 de maio.

As 14 faixas do álbum não incluirão Rise like a Phoenix, com a qual a travesti austríaca ganhou o concurso de 2014, em Copenhague.A artista revelou à AFP, em dezembro, que gostaria de evitar glamour e holofotes com seu primeiro sucesso, ao que ela chamou de "estilo James Bond".

Desde que ganhou o concurso, Conchita Wurst, cujo nome foi um dos dez mais buscados no Google em 2014, aproveitou a celebridade para se somar a quem luta pelos direitos dos homossexuais.

Ela já esteve presente no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e na sede vienense da ONU, onde se reuniu com o secretário-general das Nações Unidas Ban Ki-moon.

Em 23 de maio, justo a cidade de Viena sediará a próxima edição do Eurovision.