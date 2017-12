Primeira música de Sinatra será leiloada em Nova York A primeira música cantada por Frank Sinatra, gravada quando o músico tinha 23 anos, será leiloada em dezembro, em Nova York, nos EUA. A canção está no disco de vinil de "Our Love" que, segundo especialista da casa de leilões Guernsey, tem valor inestimável. "Poderia ser vendida por US$ 100 mil ou mesmo por U $ 1 milhão. É uma peça única", garantiu o especialista. Em março de 1939, o jovem Sinatra convenceu o maestro de orquestra Frank Mane a gravar a canção "Our Love" em um momento em que o estúdio estava livre. O disco de vinil de "Our Love" ainda está em boas condições e permaneceu por todos estes anos em uma gaveta de Mane, que nunca divulgou a música. Após a morte do maestro, a viúva Mary decidiu leiloar o disco. "Ficou em uma gaveta todos esses anos. Não sei o fazer com ele. Mas me parece mais lógico vendê-lo e conseguir um pouco de dinheiro", explicou. Junto com o disco, há uma mensagem de agradecimento de Sinatra ao casal, escrito há 25 anos. Antes de "Our Love", Frank Sinatra havia estado nos estúdios de gravação apenas como componente de um quarteto vocal chamado Hoboken Four.