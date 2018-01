Primeira guitarra em que Paul McCartney tocou vai a leilão A primeira guitarra de Paul McCartney vai a leilão e deve alcançar o valor de 100 mil euros, segundo publicou o site da revista especializada em música NME. Quem está vendendo o instrumento do ex-Beatle é seu dono, o amigo de infância de McCartney, Ian James. Os dois estudaram juntos em um colégio de Liverpool, na Inglaterra. Em uma carta que acompanha a guitarra, o ex-Beatle escreveu: "Essa guitarra pertencente a meu amigo de infância Ian James e foi a primeira que eu segurei na vida. Foi com ela que aprendi a tocar meus primeiros acordes". Ian James ensinou os primeiros acordes a McCartney, que iriam, mais tarde, impressionar John Lennon o suficiente para que ele convidasse McCartney para fazer parte de sua banda, The Quarrymen. "Eu e Paul saíamos juntos depois da escola e, como nós dois tínhamos muito interesse pelo rock, ficávamos treinando acordes. Eu me lembro de um dia em que ele me disse que tinha escrito a letra de uma música e pensei ´meu deus, isso é super difícil´", contou James.