Primeira guitarra de Chris Martin, líder do Coldplay, será leiloada em Londres

A casa de leilões Bonhams anunciou nesta quinta (4) que vai colocar à venda, no dia 24 de junho, em Londres, o primeiro violão do cantor britânico Chris Martin, líder do Coldplay, por um preço estimado de 9 mil libras (US$ 13,8 mil). A guitarra foi comprada por Martin, hoje com 38 anos, na cidade de Devon (sudoeste da Inglaterra), antes de se mudar para Londres, onde ele fez faculdade e fundou, em 1996, sua banda de sucesso.

O instrumento foi usado pelo cantor na gravação do álbum de estreia do grupo, Parachutes (2000), vencedor de um Grammy de melhor álbum de música alternativa e que vendeu mais de 8,5 milhões de cópias em todo o mundo. No mesmo leilão, serão colocados à venda também as capas de dois álbuns de Coldplay, o que podem chegar a 3 mil libras cada (US$ 4,6 mil), e duas guitarras do cantor, compositor e guitarrista de rock britânico Eric Clapton, por um preço estimado entre 4 mil e 7 mil libras (US$ 6.150 a 10,7 mil).

Outro lote oferecido será um disco de vinil de Please Please Me, dos Beatles, de 1963, que pode chegar a 8 mil libras (US$ 12,29 mil). “Os instrumentos musicais estão geralmente com um preço muito bom nos leilões da Bonhams, por isso esta é uma grande oportunidade para colecionadores e fãs de música para levar para casa objetos que foram tocados por seus heróis", assegurou Natalie Downing, da casa de leilões britânica.