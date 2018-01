Primal Scream ganha prêmio de honra da revista <i>NME</i> A banda de rock britânica Primal Scream foi premiada como "músicos gênios" pela revista especializada em música NME, segundo informaram nesta fontes locais. O grupo receberá o troféu Godlike Genius em uma cerimônia que será realizada no dia 1.º de março, em Londres. "É uma grande honra receber o mesmo prêmio que uma vez entregaram a bandas como The Clash", declarou nesta sexta Bobby Gillespie, vocalista do Primal Scream. O mesmo prêmio já foi concedido a Ozzy Osbourne, à banda New Order e ao músico Ian Brown. O Primal Scream tem 11 álbuns na discografia e 18 singles que ocuparam o primeiro lugar nas paradas britânicas. O editor da revista NME, Conor McNicholas, declarou que foi uma honra escolher a banda de Gillespie. "Nenhum outro grupo musical se diverte tanto como o Primal Scream. Eles tiveram uma influência enorme no mundo da música britânica", declarou. Entre os cotados a outros prêmios da NME estão as bandas Arctic Monkeys, Muse e Kasabian, além dos músicos Robbie Williams e - o polêmico - Pete Doherty, da banda Babyshambles, freqüentemente envolvido em escândalo por porte de drogas.