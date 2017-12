Preta Gil vai ser rainha da bateria da Mangueira Os diretores da escola de samba Mangueira, Juvenal Pires e Ivo Meirelles, confirmaram essa tarde no Rio de Janeiro que a nova rainha da bateria da escola, para o Carnaval 2007, será a cantora Preta Gil, filha do ministro Gilberto Gil. A notícia foi confirmada por sua assessoria, Mattoso & Vinicius Produções Artísticas. Conhecida por não ter celebridades à frente de sua bateria, a verde-rosa fez suspense para anunciar quem iria substituir Jaqueline Nascimento Costa, que perdeu o posto há uma semana. Preta Gil chegou a gravar, no Projac, para a vinheta de Carnaval da escola. A cantora se torna, assim, a primeira celebridade a desfilar como rainha da Mangueira.