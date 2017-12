Preta Gil recebe alta hospitalar no Rio

A cantora, atriz e apresentadora Preta Gil deixou o hospital Copa D'or, no bairro de Copacabana, zona sul do Rio, na segunda-feira, 19, onde estava internada desde a madrugada do último domingo, devido a um problema de cálculo renal. Preta, que atualmente interpreta a vilã Helga da novela Caminhos do Coração, da Rede Record, conseguiu expelir a pedra sem necessidade de cirurgia. Em seu blog, Preta agradeceu o carinho dos seus fãs e a preocupação com sua saúde. "Foi o maior susto, uma dor que não desejo a ninguém, achei que não fosse agüentar", escreveu a atriz, em seu diário virtual. Preta conta que começou a passar mal na noite de sexta-feira, 16, logo após uma visita à casa dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. A dor teria piorado durante o final de semana, o que fez com que a atriz procurasse atendimento médico. "Agora estou de repouso, estou fraquinha ainda, mas já já estarei 100%", escreveu a atriz, em seu blog.