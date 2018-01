Presos filipinos ensaiam nova coreografia de Michael Jackson

Os presidiários dançarinos da prisão filipina de Cebu, que em 2007 ficaram mundialmente famosos com uma interpretação de "Thriller", ensaiam agora um novo número em homenagem a Michael Jackson, informou hoje a imprensa local.

Dessa vez, 1,5 mil presos vão interpretar o Exército em animação gráfica que acompanha Michael durante a coreografia da canção "They Don't Care About Us", no documentário "This Is It".

Na semana passada, o coreógrafo americano Travis Payne viajou às Filipinas para ensaiar com os presos o número, conhecido como "The Drill" e o último preparado com Michael antes da morte do "Rei do pop" em junho do ano passado.

Uma prévia da atuação foi divulgada na sexta-feira na internet e em menos de quatro dias foi vista por quase meio milhão de pessoas no YouTube.

Na coreografia, os presos filipinos vestem camisetas negras de "This Is It" e formam um sinal de paz gigante em memória do cantor.

Payne anunciou que o número será incluído no material extra da edição especial do DVD do documentário sobre Michael.

A prisão de Cebu, antigamente criticada pela violência das gangues que atuavam dentro de seus muros, é agora muito mais famosa pelas danças dos presos, sobretudo após a interpretação de "Thriller" rodar o mundo em 2007. O vídeo foi visto no YouTube por mais de 23 milhões de pessoas.