Presidente da BMG pede que cantores parem de compor O magnata da música Clive Davis, que ajudou a lançar estrelas como Whitney Houston e Alicia Keys, disse que os cantores deveriam se concentrar no que sabem fazer melhor e não se sentir pressionados a compor suas próprias canções. Presidente e executivo-chefe do BMG Label Group, Davis disse que já viu muitos artistas fracassarem em suas carreiras por não se concentrarem em procurar canções que farão sucesso, independentemente de quem as compôs. "A vantagem está sempre está contra você", disse Davis, de 75 anos, no Simpósio Billboard de Música e Dinheiro, na quinta-feira. "Você precisa procurar o material melhor, e o critério de escolha deve ser esse, não importa de quem seja a música. Não importa quantas canções número 1 você escreveu no passado -- você tem uma canção número 1 nova?". Quando Whitney Houston o procurou, depois de seu segundo ou terceiro álbum, e perguntou se deveria começar a compor, Davis disse a ela: "Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, Frank Sinatra não compunham e estão entre os maiores artistas do século segundo a revista Time." Ele afirmou que entre 80 e 90 por cento dos artistas com os quais vem trabalhando há mais de quatro décadas compunham seus próprios materiais. Nos últimos anos, porém, mais artistas que não compõem vêm alcançando o estrelato graças ao programa de talentos "American Idol", que descobre novos cantores. No ano passado, Davis teve um desentendimento público com Kelly Clarkson, a primeira vencedora do "American Idol", devido a divergências criativas relativas ao terceiro álbum dela, "My December", no qual ela co-escreveu todas as canções. "Ela não foi contratada como cantora e compositora", disse Davis, acrescentando que o empresário de Clarkson achou que o álbum renderia pelo menos seis sucessos, mas pesquisas de mercado não tinham apontado nenhum. "Essa questão só se coloca quando se trata de artistas que podem ou não ter a habilidade de compor canções pop", disse ele. O segundo álbum de Clarkson vendeu 11 milhões de cópias em todo o mundo, de modo que, segundo Davis, as apostas em jogo são altas. "My December" vendeu apenas 754 mil exemplares desde que foi lançado, em junho de 2007. Davis e Clarkson resolveram suas diferenças pouco após o lançamento do álbum, e agora estão trabalhando sobre um novo disco.