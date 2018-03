Presente de primeira-dama a Madonna acaba no lixo

O agente da cantora Madonna jogou no lixo o moletom decorado com motivos folclóricos com o qual a primeira-dama da Estônia, Evelin Ilves, presenteou a artista após a apresentação que esta fez em Tallinn, no último dia 4.

O organizador do show, Peeter Rebane, contou hoje ao site Elu24.ee que Madonna se recusou a receber a mulher do presidente estoniano, Toomas Hendrik Ilves. Por essa razão, o presente foi entregue ao agente da cantora americana.

Segundo Rebane, o empresário da artista recebeu a calça de moleton com cara "de desprezo" e jogou-a no lixo, sem sequer mostrá-la a Madonna, dizendo que "estrelas do calibre" dela "não são presenteadas com semelhantes bobagens".

A história foi confirmada por um dos funcionários do local onde aconteceu o show. Segundo esta pessoa, no dia seguinte ao da apresentação, a calça preta de moletom dada de presente era usada por um servente sérvio que varria a casa de espetáculos.

A primeira-dama da Estônia decidiu presentear Madonna por ambas serem amantes da vida saudável e por admirar a "magnífica forma física" da artista, explicou antes do show a conselheira da Presidência, Kristel Peterson.

Mais de 70 mil pessoas assistiram ao show que a cantora americana fez no país.