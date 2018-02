Presença de Adam Lambert em show de fim de ano causa polêmica em Cingapura

Adam Lambert pode ter sido um sucesso no American Idol, mas petições rivais em Cingapura reuniram milhares de votos online em um debate animado sobre se ele é sexy demais para ser autorizado a se apresentar no maior show de véspera de ano-novo dessa cidade-Estado.

A petição contra Lambert, dirigido ao governo e à Mediacorp, organizadora do espetáculo, reuniu em torno de 14 mil assinaturas em defesa da tese de que a atuação do cantor abertamente gay não condiz com os valores de Cingapura.

No entanto, duas petições em apoio a Lambert haviam reunido mais de 11.000 votos nesta sexta-feira argumentando que permitir o desempenho dele mostraria que Cingapura evita a discriminação e promove a diversidade.

O organizador do show afirmou que mantém o compromisso com Lambert, um participante do programa norte-americano que causou controvérsia durante sua participação no American Music Awards, em 2009, quando beijou seu tecladista e simulou atos sexuais com dançarinos. O sexo entre homens é ilegal em Cingapura.

"Instamos os organizadores da contagem regressiva de 2016 a reconhecer e respeitar os valores da maioria de Cingapura, que manifestou o seu desejo de preservar a fibra moral da nossa nação", diz a petição de protesto, publicado anonimamente por um grupo dizendo representar os pais preocupados.

Os signatários argumentam que ter Lambert no show seria uma nota ácida no final das comemorações do 50º aniversário dessa conservadora cidade-Estado.

A empresa de TV estatal Mediacorp manteve a contratação de Lambert e disse que o programa televisionado será adequado para o público familiar e estará em conformidade com os regulamentos de transmissão.