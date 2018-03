Prêmio Visa promove nesta quarta última semifinal Façam suas apostas. Será realizada nesta quarta-feira a quarta e última semifinal do 9.º Prêmio Visa de Música Brasileira - Edição Compositores, no Sesc Vila Mariana. Os três candidatos são o mineiro Kristoff Silva, o carioca Wilson Moreira e o paulista André Abujamra. Nascido nos Estados Unidos, Kristoff Silva é naturalizado brasileiro. Também cantor e violonista, já se apresentou ao lado de gente como Caetano Veloso, Mônica Salmaso e Elza Soares. Na etapa das eliminatórias, Silva levantou o público. É considerado um dos nomes de ponta da nova geração mineira de músicos e compositores e chega à semifinal trazendo no repertório "Lig" (de sua autoria), "A Chamar" (parceria com Luiz Tatit) e "Mulher do Norte" e "Santo Forte" (ambas em parceria com Makely Ka). Ele dividirá os vocais com Marina Machado e Juliana Perdigão. Neto e sobrinho de jongueiros e tocadores de caxambu, Wilson Moreira cresceu ouvindo samba e já aos 16 anos tocava tamborim na escola de samba Unidos de Padre Miguel. Já teve canções gravadas por Martinho da Vila, Clara Nunes, Candeia, Zeca Pagodinho e Djavan, entre outros. A presença de Moreira tem a força de uma entidade, como as que evoca em suas letras inspiradas em elementos da cultura afro-brasileira. Para o repertório de amanhã, selecionou "Canção de Carreiro", "Oloan", "Velhos Arvoredos" e "No Arrebol", todas só de sua autoria. Vai revezar-se nos vocais com Luciane Menezes. Músico, ator, produtor e diretor, André Abujamra é conhecido por sua irreverência, tanto no fazer música quanto no atuar. Formou a dupla Os Mulheres Negras, já tocou na banda Vexame e participou do Karnak também. Como ator, fez aparições nos filmes "Sábado", "Boleiros" e "Durval Discos", entre outras produções. Teve bom desempenho nas eliminatórias do Visa e apresenta nesta semifinal quatro canções assinadas por ele: "O Infinito de Pé", "Eu Tô Voando", "Palmeira do Deserto" e "Elevador". Será também o intérprete do próprio repertório. Depois de passada esta fase das semifinais, serão selecionados cinco finalistas, que participarão da grande final no dia 18 de outubro, no Tom Brasil Nações Unidas. Prêmio Visa. Teatro do Sesc Vila Mariana (608 lug.). R. Pelotas, 141, (11) 5080-3000. Amanhã, às 21 horas. R$ 3 a R$ 6